  • 22 Ноябрь 2017
USD 23.11.2017 59.0061 -0.4543
USD ММВБ 22:17 0  
EUR 23.11.2017 69.4030 -0.4154
EUR ММВБ 22:17  
Нефть($) 22.11.2017 63.18 +0.96
Нефть(p) 22.11.2017 3728.01 +28.38

УФАС приостановила конкурс на проектирование Южной широтной магистрали

Автор:


© Фото: Instagram / @nikitakits

Темы дня

Максимальная стоимость контракта - 131,5 млн рублей, дорога входит в Восточный скоростной диаметр.

УФАС по Петербургу приостановила конкурс на проектирование Южной широтной магистрали. Максимальная стоимость контракта - 131,5 млн рублей, дорога входит в Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Комитет по госзаказу Смольного начал искать подрядчика в конце октября, однако на его условия пожаловалась ассоциация по сертификации "Русский Регистр". Жалоба будет рассмотрена антимонопольной службой 24 ноября.

Проектируемая часть магистрали будет проходить по территории Пушкинского района города. Документация должна предусматривать строительство дороги от планируемой улицы Сарицкой до шоссе Подбельского, возведение транспортных развязок на пересечении с планируемой улицей Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, строительство путепроводов через железнодорожные пути Балтийского и Витебского вокзалов, реконструкцию шоссе Подбельского на участке от улицы Сетевой до продолжения шоссе Подбельского до Южной широтной магистрали.

Южная широтная магистраль должна связать правый и левый берега Невы. Новая дорога пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского, Пушкинского районов. Магистраль также предполагает строительство новой переправы через Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной.

В конце апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей. При это новым планом ВСД обеспокоены жители Красногвардейского района. В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг против строительства под окнами домов ВСД. После этого инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались более 1500 человек.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram