УФАС приостановила конкурс на проектирование Южной широтной магистрали

УФАС по Петербургу приостановила конкурс на проектирование Южной широтной магистрали. Максимальная стоимость контракта - 131,5 млн рублей, дорога входит в Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Комитет по госзаказу Смольного начал искать подрядчика в конце октября, однако на его условия пожаловалась ассоциация по сертификации "Русский Регистр". Жалоба будет рассмотрена антимонопольной службой 24 ноября.

Проектируемая часть магистрали будет проходить по территории Пушкинского района города. Документация должна предусматривать строительство дороги от планируемой улицы Сарицкой до шоссе Подбельского, возведение транспортных развязок на пересечении с планируемой улицей Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, строительство путепроводов через железнодорожные пути Балтийского и Витебского вокзалов, реконструкцию шоссе Подбельского на участке от улицы Сетевой до продолжения шоссе Подбельского до Южной широтной магистрали.

Южная широтная магистраль должна связать правый и левый берега Невы. Новая дорога пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского, Пушкинского районов. Магистраль также предполагает строительство новой переправы через Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной.

В конце апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей. При это новым планом ВСД обеспокоены жители Красногвардейского района. В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг против строительства под окнами домов ВСД. После этого инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались более 1500 человек.