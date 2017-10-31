Смольный ищет подрядчика для проектирования Южной широтной магистрали

Комитет по госзаказу Смольного ищет подрядчика для проектирования Южной широтной магистрали. Максимальная стоимость контракта - 131,5 млн рублей, дорога входит в Восточный скоростной диаметр (ВСД).

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Заявки на конкурс принимают до 21 ноября, победителя объявят до 27 ноября. Согласно документу, подрядчик должен будет закончить работы до 8 ноября 2019 года.

Проектируемая часть магистрали будет проходить по территории Пушкинского района города. Документация должна предусматривать строительство дороги от планируемой улицы Сарицкой до шоссе Подбельского, возведение транспортных развязок на пересечении с планируемой улицей Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, строительство путепроводов через железнодорожные пути Балтийского и Витебского вокзалов, реконструкцию шоссе Подбельского на участке от улицы Сетевой до продолжения шоссе Подбельского до Южной широтной магистрали.

Южная широтная магистраль должна связать правый и левый берега Невы. Новая дорога пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского, Пушкинского районов. Магистраль также предполагает строительство новой переправы через Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной.

В конце апреля, в Петербурге выбрали проектировщика ВСД. Им стала компания "Институт "Стройпроект", которая обещает выполнить все работы за 64 млн рублей. При это новым планом ВСД обеспокоены жители Красногвардейского района.

В начале апреля в парке Малиновка прошел согласованный митинг против строительства под окнами домов ВСД. После этого инициативная группа отправила официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, с требованием пересмотреть проект трассы, под обращением подписались более 1500 человек.