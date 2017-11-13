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Прокуратура: Участок в Комарово передан РПЦ законно

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Епархия подтвердила, что жилой дом, расположенный на нем, является местом размещения паломников.

Прокуратура Петербурга заявила, что в передаче Русской православной церкви участка в Комарово за 30 млн рублей нарушений нет, земля передана законно. По данным ведомства, епархия подтвердила, что жилой дом, расположенный на нем, является местом размещения паломников.

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Такой ответ от прокуратуры получил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский, пишет «Фонтанка.ру». Ранее он обратился с просьбой проверить, на каком основании Смольный подарил участок РПЦ.

По мнению парламентария, дача митрополита Варсонофия, расположенная на нем, не является объектом религиозного значения. «На участке расположен объект капитального строительства, жилой дом, который принадлежит на праве собственности епархии. В настоящее время дом используется в религиозной деятельности епархии, в частности, для размещения духовенства и паломников с целью обеспечения богослужебной деятельности», - говорится в ответе прокуратуры.

Вишневский намерен потребовать от Смольного документы, подтверждающие религиозное назначение объекта. «Дача - это жилой дом, а не сакральное место и не место для паломничества. Других святых мест в Курортном районе я не знаю», - отметил он, добавив, что рассматривает вариант обжалования постановления в судебном порядке.

Впервые о передаче участка земли в июле 2017 года сообщило агентство «Недвижимость и строительство Петербурга». По его данным, комитет имущественных отношений (КИО) и петербургская епархия заключили договор о безвозмездной передаче в собственность церкви участка 47 соток на улице Васильева, 4.

Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В 2013 году Смольный передал землю РПЦ по договору долгосрочной аренды (до 2062 года), однако РПЦ предпочла право собственности, теперь не нужно будет платить за участок, считают в агентстве.

После этого КИО ответил, что земля была передана РПЦ законно, это позволено статьей 39.5 Земельного кодекса РФ. Она разрешает бесплатно предоставить участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, религиозной организации, которой принадлежат расположенные на нем сооружения религиозного или благотворительного назначения.

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