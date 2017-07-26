Смольный подарил РПЦ участок в Комарово за 30 млн рублей

Смольный подарил Русской православной церкви (РПЦ) участок в Комарово за 30 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Недвижимость и строительство Петербурга».

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Комитет имущественных отношений и петербургская епархия заключили договор о безвозмездной передаче в собственность церкви участка 47 соток на улице Васильева, 4.

Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В 2013 году Смольный передал землю РПЦ по договору долгосрочной аренды (до 2062 года), однако РПЦ предпочла право собственности, теперь не нужно будет платить за участок.

В феврале текущего года в безвозмездное пользование РПЦ был передан Сампсониевский собор. В 2016 году церкви также отдали Смольный собор. Более того, в Петербурге за 2017 год отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета.