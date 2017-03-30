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В Петербурге отреставрируют 37 храмов за счет бюджета

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© Фото: yurisokolov.livejournal.com

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Смольный потратит на восстановление зданий около 2 млрд рублей.

За 2017 год в Петербурге отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета. Смольный потратит на восстановление зданий около 2 млрд рублей. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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Ремонт коснется не только православных храмов - до конца ноября должны пройти работы в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Состояние центрального купола еще три года признали аварийным.

Кроме того, эксперты обнаружили резкое ухудшение состояния строительных конструкций и внутренней отделки. На техническое обследование, гидроизоляцию, ремонт крыш, восстановление фасадов, а также замену труб и ремонт лестниц потратят без малого 37 млн рублей.

На пять млн рублей меньше выделят на римско-католический храм Святой Екатерины (Невский проспект 32-34). До середины ноября здесь планируют провести реставрацию фасадов барабана купола, усиление стенки аттика и скульптур. Деревянные элементы конструкций после ремонта покроют огнезащитным покрытием, лепной декор очистят от застаревших загрязнений, а еще обновят оконные переплеты и теплоизоляцию.

Дирекция по реставрации в данный момент ищет подрядчиков для ремонта полутора десятка храмов РПЦ. Речь идет в том числе о Смольном соборе, который в прошлом году был передан в безвозмездное пользование РПЦ.

Почти 30 млн уйдет на интерьеры Южного придела Собора Воскресения Словущего, еще порядка 20 — на обстановку центральной части этого же Собора, и 21 млн - на реставрацию ограды с угловыми башнями и пристройками монастыря. В целом за реставрацию комплекса город заплатит 70 с лишним млн рублей.

В копеечку обойдется ремонт Богоявленской церкви на Гутуевском острове. Центральный свод и приделы храма в псевдорусском стиле отреставрируют за 40 млн рублей. В здании также подправят галереи верхнего света и окна, восстановят монументальную и масляную живопись.

Чуть дешевле будет стоить обновление Казанской церкви в составе подворья Староладожского Успенского женского монастыря. Дворовые фасады здания в неорусском стиле и крыша четверика требуют работ на 36 млн рублей. Звенья одной цепи в ограде Спаса-на-Крови почистят за 21 млн рублей.

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