В Смольном рассказали, почему отдали митрополиту землю в Комарово

Комитет имущественных отношений (КИО) правительства Петербурга бесплатно предоставил почти пять тыс. метров земли в Комарово петербургскому митрополиту Варсонофию потому, что это позволено статьей 39.5 Земельного кодекса РФ, сообщил главы комитета Михаила Мокрецова в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

В ответе говорится, что Петербургская епархия обратилась в КИО с просьбой предоставить участок по адресу Комарово, улица Васильева, 4, лит. А для летней резиденции митрополита 15 июня этого года. После этого в Смольном установили, что этот дом используется под религиозные цели. В результате участок вместе с домом был безвозмездно передан РПЦ.

Мокрецов ссылается на статью 39.5 Земельного кодекса, которая разрешает бесплатно предоставить участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, религиозной организации, которой принадлежат расположенные на нем сооружения религиозного или благотворительного назначения. Стоимость переданного участка оценивают примерно в 30 млн рублей.

«Если участок 1000 гектаров и на нем построена небольшая часовня, занимающая 100 кв. метров, следует ли передать такой участок РПЦ бесплатно? Закон не содержит обязанности властей передать участок – он лишь дает им право передать его, – заявляет депутат Вишневский. – Кроме того, в ответе Мокрецова прямо сказано: на участке расположен жилой дом. После чего утверждается, что он используется "под религиозные цели". Однако жилой дом (то бишь резиденция) не может "использоваться под религиозные цели" и иметь "религиозное назначение"».

Теперь Вишневский планирует потребовать от прокуратуры оспорить распоряжение КИО о передаче участка.

Как сообщалось в конце июля, КИО петербургская епархия заключили договор о безвозмездной передаче в собственность церкви участка 47 соток на улице Васильева, 4.

Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В 2013 году Смольный передал землю РПЦ по договору долгосрочной аренды (до 2062 года), однако РПЦ предпочла право собственности, теперь не нужно будет платить за участок.

В феврале текущего года в безвозмездное пользование РПЦ был передан Сампсониевский собор. В 2016 году церкви также отдали Смольный собор. Более того, в Петербурге за 2017 год отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета.