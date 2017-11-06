Ведущая «Эха Москвы» вернулась в эфир после нападения

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр 6 ноября впервые вышла в эфир после нападения. Две недели назад ее ударили ножом в шею прямо в редакции.

Сегодня Фельгенгауэр пришла в «Утренний разворот» к Александру Плющеву и Ирине Меркуловой, пишет «Медуза». Журналистка рассказала, что чувствует себя «гораздо лучше» и «все потихонечку заживает».

Она заметила, что «если мой врач узнает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет, потому что говорить мне нельзя». На вопрос о том, не планировала ли она уехать из России, Фельгенгауэр ответила отрицательно, хотя еще до нападения считала, что будет готова уехать в случае физической угрозы.

По предварительным данным, нападавшим был Борис Гриц, на допросе он заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Мужчина арестован, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В СК рассказали, что рассматривают версию невменяемого состояния нападавшего как единственную. При этом главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил следствию, что в адрес журналистки поступали угрозы.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на журналистку не имело какого-либо подтекста. «Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», - сказал Путин.