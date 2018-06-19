В США застрелили рэпера XXXTentacion

Во Флориде двое неизвестных убили популярного рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, сообщает полиция округа Броуард в Twitter. По данным правоохранителей, в музыканта выстрелили из пистолета, когда он вышел из собственного мотосалона.

От полученных ранений 20-летний XXXTentacion впал в кому и позже умер в больнице. После нападения злоумышленники забрали у рэпера сумку Louis Vuitton и скрылись на темно-сером внедорожнике. Следователи полагают, что нападение на рэпера было ограблением.

Соболезнования в связи со смертью Онфроя выразили такие музыканты как Канье Уэст, Oxxxymiron и Pharaoh.

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Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде.



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http://tass.ru/kultura/5302747

XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Дебютный альбом рэпера вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Вторая пластинка была выпущена в марте 2018-го. Композиции SAD! удалось взобраться на седьмую строчку в чарте Bilboard Hot 100.

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