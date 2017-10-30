Путин: На журналистку «Эха Москвы» напал больной человек

Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имело какого-либо подтекста, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы упомянули «Эхо Москвы», но это-то здесь причем? Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку. «Эхо Москвы» работает за государственные деньги, такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, что в Европе была (подобная) радиостанция? Или в Штатах? Невозможно», — приводит РИА Новости слова Пуина, которые он сказал на заседании Совета по правам человека в понедельник, 30 октября.

Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в шею прямо в редакции в Москве в минувший понедельник, 23 октября. По предварительным данным, это сделал Борис Гриц, на допросе он заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Впоследствии он отказался давать показания. Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.