  • 30 Октябрь 2017
USD 31.10.2017 57.8716 -0.2117
USD ММВБ 21:16 57.94200  
EUR 31.10.2017 67.2179 -0.3097
EUR ММВБ 21:16 67.3850  
Нефть($) 30.10.2017 60.21 +0.05
Нефть(p) 30.10.2017 3484.45 -9.84

Путин: На журналистку «Эха Москвы» напал больной человек

Автор:


© Фото: НТВ

Темы дня

Президент РФ считает, что в этом нет никакой политики.

Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имело какого-либо подтекста, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы упомянули «Эхо Москвы», но это-то здесь причем? Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку. «Эхо Москвы» работает за государственные деньги, такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, что в Европе была (подобная) радиостанция? Или в Штатах? Невозможно», — приводит РИА Новости слова Пуина, которые он сказал на заседании Совета по правам человека в понедельник, 30 октября.

Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в шею прямо в редакции в Москве в минувший понедельник, 23 октября. По предварительным данным, это сделал Борис Гриц, на допросе он заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Впоследствии он отказался давать показания. Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram