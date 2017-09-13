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Авиакомпанию "Трансаэро" официально признали банкротом

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© Фото: rus-img2.com

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Открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Авиакомпанию "Трансаэро" официально признали банкротом. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти утвердил открыть процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. При этом еще в декабре 2015 года по иску Сбербанка в компании была начата процедура банкротства - наблюдение. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания представитель управляющего сообщил, при анализе деятельности компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в "Трансаэро" начались еще в 2012 году. "Было ухудшение финансового состояния должника, искажение бухгалтерской отчетности, переоценка активов. С 2012 года финансирование должника велось за счет кредитно-денежных средств, необходимо было обращаться с заявлением о банкротстве", - сказал представитель управляющего.

Кроме того, с момента начала процедуры наблюдения произошло существенное снижение активов. "Годовой баланс по итогам 2016 года - активы должника - составляли более 67 млрд рублей, за 2017 год отчетность не представлялась. Произошло существенное снижение активов, на 2015 год они составляли более 73 млрд рублей", - также добавил он.

По его словам, включенные требования кредиторов составляют 329 млрд рублей. Представитель должника - "Трансаэро" - отметил, что в данный момент в компании числится 730 работников, однако большинство из них находятся в долгосрочных отпусках. Фактически работают 65 человек, это сотрудники юридического, кадрового, финансового, экономического и бухгалтерского отделов.

Сейчас компания владеет девятью самолетами, однако лишь один борт находится в России - в московском аэропорту Внуково. "Мы не можем отследить, куда они делись, многие летали по разовым разрешениям", - сказала представитель, добавив, что, по ее данным, один борт находится в Гонконге, еще один - на Украине.

Авиакомпания "Трансаэро" занимала второе место на рынке авиаперевозок России. Однако 26 октября 2015 года Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта. Причиной стали около 250 млрд рублей долга по лизинговым платежам. Руководство "Трансаэро" подозревают в хищении 350 млн рублей. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело.

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