Руководство "Трансаэро" подозревают в хищении 350 млн рублей

Уголовное дело по факту хищения почти 350 млн рублей было возбуждено в отношении должностных лиц авиакомпании "Трансаэро". Предполагается, что средства были получены авиаперевозчиком в 2013 году в виде кредита у Альфа-банка, передает "Коммерсантъ".

По данным издания, ГСУ ГУ МВД по Москве завело дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенное организованной группой по предварительному сговору) в отношении "неустановленных лиц" еще 5 мая 2016 года. Его основанием стали результаты доследственной проверки по заявлению представителя Альфа-Банка.

В ходе проверки выяснилось, что при заключении кредитных договоров "Трансаэро" предоставляла Альфа-Банку не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность.

Так, 5 сентября 2009 года авиакомпания, как указано в материалах расследования, "используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния", подписала с банком допсоглашение, получив кредит почти на 665 млн рублей. Компания должна была погасить его 25 июня 2015 года, но в итоге вернула кредитору только 318 млн рублей.

При этом следователь так и не приступил к реальному расследованию дела, так как 20 июля прошлого года начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева отменила постановление своего подчиненного. По ее мнению, уголовное дело по ст. 159.1 взаимосвязано с заявлением о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) в отношении бывшего руководства "Трансаэро". Это дело уже рассматривало ГСУ СКР по Москве и, по неподтвержденным данным, не нашло основания для расследования.

Альфа-Банк оспорил ее решение. В ноябре 2016 года Тверской суд Москвы признал его незаконным. Сейчас в дело вмешалась московская прокуратура.

Авиакомпания "Трансаэро" занимала второе место на рынке авиаперевозок России. Однако 26 октября 2015 года Росавиация аннулировала ее сертификат эксплуатанта. Причиной стали около 250 млрд рублей долга по лизинговым платежам. Процесс по банкротству "Трансаэро" стартовал в декабре 2015 года в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области с иска Сбербанка.