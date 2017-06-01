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В России хотят создать новую авиакомпанию-лоукостер

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками.

В России хотят создать новую авиакомпанию-лоукостер. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников на рынке. Консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими.

Стартовые переговоры состоялись также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Источник издания, близкий к ситуации, рассказал, что фонд пока только был приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал. "Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки", - отметил один из собеседников.

Новый перевозчик будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта (основной документ, дающий право на полеты). Участники проекта рассматривают организацию полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов. Регионы потеряли значительную часть пассажиропотока после ухода с рынка "Трансаэро" (осенью 2015 года), объединения дочерних авиакомпаний "Аэрофлота" на базе "России" (весна 2016 года) и сокращения присутствия этой авиакомпании в петербургском Пулково.

"Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме", - заявил один из собеседников "Ъ". Переговоры о новом лоукостере идут на фоне резкого роста авиаперевозок в РФ: за январь-апрель они выросли на 20,8%, до 27,1 млн человек.

Первый и пока единственный российский лоукостер - авиакомпания "Победа" - начал работу в конце 2014 года. "Победа" - стопроцентная "дочка" "Аэрофлота". По итогам 2016 года, "Победа" отчиталась о чистой прибыли в три млрд рублей.

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