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Российские авиакомпании страдают от "массовой утечки" пилотов за рубеж

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© Фото: Instagram / @fox705

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В компании других стран уже перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов.

Российские авиакомпании страдают от "массовой утечки" пилотов за рубеж. В компании других стран уже перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Основной поток летных кадров "утекает" в Азию, например, Китай и Корею. По данным источников издания, за последние 2,5 года в регион уехало более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского" - КВС и КВС-инструкторов. Причиной отъезда пилотов на работу за границу источники называют высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля, а также лучшие условия труда в зарубежных авиакомпаниях.

Приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов "Трансаэро" (осень 2015 года), когда из компании было уволено более 10 тыс. человек. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что "пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше".

"Утечка" кадров, по данным издания, затронула, в том числе S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".  Уход из "ВИМ-Авиа" сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов.

В "ВИМ-Авиа" подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. В Минтрансе РФ также подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что "проблема гораздо меньшего масштаба".

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