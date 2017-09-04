Европейский университет начал переезд в новое здание в центре Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой ректора вуза Николая Вахтина.

Суд 10 августа принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. После этого учебное заведение обратилось в Смольный с просьбой предоставить для обучения студентов альтернативный вариант.

«Здание оформлено в собственность и расположено фактически через дорогу от особняка Кушелева-Безбородко. На данный момент мы уже начали перевозить учебные аудитории и библиотеку», - рассказал Николай Вахтин.

По его словам, изначально планировалось, что Европейский университет переедет в здание напротив на время реконструкции Малого Мраморного дворца. Переезд займет еще минимум месяц. Кроме того, здание особняка Кушелева-Безбородко предстоит передать в собственность Смольного - сотрудники комитета по охране памятников проведут ревизию исторических предметов.

В нынешнем здании университета на Гагаринской хотят разместить IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники.

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую. Кроме того, вуз открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии вуза.