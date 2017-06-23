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Ректор Европейского университета покидает свой пост

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© Фото: sovetrectorov.ru

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Олег Хархордин руководил вузом с 2009 года.

Ректор Европейского университета Олег Хархордин объявил о своем уходе. Его отставку приняли общее собрание учредителей и попечительский совет.

"Олег Хархордин руководил университетом с 2009 года, возглавляя его как в период бурного развития, так и в сложные моменты административных проблем во взаимоотношениях с местными и федеральными властями", — говорится в сообщении Европейского университета.

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Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, который занимал пост ректора Европейского университета с 2003 по 2009 год.

Ранее в апреле Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность выселения Европейского университета  из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице.

Учебное заведение подало жалобу на выселение, однако 5 апреля иск удовлетворен не был. Решение суда может быть обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня публикации.

Иск к комитету имущественных отношений, оспаривающий расторжение договора аренды здания, был подан университетом еще 9 января текущего года. Европейский университет арендовал особняк в 2011 году до сентября 2024 года. После проведения проверок КИО уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды.

Кроме всего прочего, арбитражный суд Петербурга 20 марта аннулировал лицензию Европейского университета. В учебном заведении готовятся подавать апелляцию. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции.

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