Европейскому университету отказали в получении новой лицензии

Европейскому университету отказали в получении новой образовательной лицензии. Рособрнадзор вернул документы, которые были поданы для лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Новый пакет документов учебное заведение отправит 5 сентября, новый учебный год хотят начать не позднее 1 ноября.

«Совершенно формальные претензии – корректность заполнения лицензионных форм и отражение всех формулировок госстандартов в описании материально-технической базы», - цитирует «Фонтанка.ру» руководителя аппарата ректора ЕУСПб Аллу Самолетову.

Сейчас Европейский университет официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую. Кроме того, вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии вуза.

Более того, 10 авгусат суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. После этого ЕУ попросил у Смольного другое здание для студентов в центре Петербурга.