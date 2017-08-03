Европейский университет в Петербурге ищет нового ректора. Об этом сообщается на официальной странице учебного заведения "ВКонтакте".

"Как вы помните, Николай Вахтин, ректор университета, занял эту должность ровно на один год - до июля 2018 года. Несмотря на то, что Николай Борисович будет сидеть в мягком и уютном ректорском кресле еще долго, мы уже сейчас открыли конкурс на позицию ректора - того человека, который возглавит университет на пять лет, с 2018 по 2023 год, а затем, возможно, еще на пять", - говорится в сообщении ЕУ.

"Мы ищем человека с учёной степенью и научной репутацией, разделяющего наши ценности и хорошо ориентирующегося в академическом мире, готового руководить большим свободомыслящим коллективом по-русски и по-английски, способного решить любую проблему и договориться с кем угодно. Заявления принимаем только до 30 ноября 2017 года", - также добавили в ВУЗе.

До 23 июня 2017 года ректором университета был Олег Хархордин, он занимал эту должность с 2009 года, однако ушел во время разбирательств из-за образовательной лицензии. Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, который занимал пост ректора ЕУ с 2003 по 2009 год. Сейчас ЕУ официально лишен лицензии и оформляет новую.