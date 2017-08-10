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Суд окончательно лишил Европейский университет здания в центре Петербурга

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© Фото: dic.academic.ru

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Вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко во временное помещение неподалеку.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти окончательно лишил Европейский университет здания в центре Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата ректора вуза Аллу Самолетову.

"Суд оставил в силе решение от 5 апреля, в котором было признано право комитета имущественных отношений разорвать договор аренды в одностороннем порядке. Это означает, что мы окончательно потеряли права на особняк", - сказала Самолетова.

Европейский университет арендовал особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице в 2011 году до сентября 2024 года. После проведения проверок КИО уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды.

"Рособрнадзор предъявил вузу претензии по мелким огрехам, мы их устранили. Но есть вопросы и у КИО. 27 декабря они нам прислали письмо, из которого мы узнали, что в нашем здании, в котором мы живем двадцать лет и знаем, как свои пять пальцев, были сделаны незаконные перепланировки. Например, что мы построили флигель, который был в здании за двадцать лет до нас. Стеклопакеты им тоже не понравились", - рассказал тогда ректор университета Олег Хархордин.

Хархордин был ректором ЕУ лишь до 23 июня 2017 года, однако ушел во время разбирательств из-за лишения образовательной лицензии университета. Исполняющим обязанности назначен Николай Вахтин, однако вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора.

Сейчас ЕУ официально лишен лицензии и оформляет новую. Что касается здания, то в начале июля вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко во временное помещение неподалеку.

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