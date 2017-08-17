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Картина дня: Вера Глаголева и очереди к Джорджу Мартину

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© Фото: polese.by

Темы дня

Когда и где пройдет прощание с российской актрисой, как фанаты встретили автора «Игры престолов» в Петербурге.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стала смерть российской актрисы Веры Глаголевой. Она умерла в Германии в возрасте 61 года. Причина смерти – онкологическое заболевание. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким актрисы, назвав ее «Мастером, бесконечно преданным высокому искусству».

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Прощание с актрисой пройдет в субботу, 19 августа, в Доме кино в Москве. Церемония прощания начнется в 11:00. О месте похорон актрисы пока не сообщается. Глаголева снялась почти в 50 фильмах. Самые известные из них - «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

Второй по значимости темой дня стал писатель Джордж Мартин, автор книг, по которым сняли популярный сериал «Игра престолов». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Пятый канал» (11:30), «Невские новости» (13:10) и «Фонтанка.ру» (13:50).

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Сегодня, 17 августа, Мартин раздавал автографы в Петербурге, это его первый визит в Россию. За несколько часов до начала автограф-сессии, которая прошла в «Буквоеде» на Невском проспекте, поклонники его творчества встали в длинную очередь, она растянулась до Садовой улицы.

По мнению «Монитора», самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Невские новости», «АиФ - Петербург» и «GAZETA.SPb».

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