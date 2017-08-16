Джордж Мартин в Петербурге: о краже сценария, об истории России и ни слова о Путине

Американский фантаст Джордж Мартин, чей цикл романов «Песнь льда и пламени» стал основой для сериала «Игра престолов», впервые приехал в Россию, чтобы принять участие в Петербургской фантастической ассамблее. Писать дал пресс-конференцию в Северной столице, на которой рассказал о том, почему постоянно убивает главных героев, по какой причине не хочет говорить о президенте РФ и могут ли в его книгах появиться мотивы славянского средневековья.

«Игра престолов» как «Война и мир»

Одна из самых актуальных тем, которая последнее время вьется вокруг сериала – утечка сценария новых серий и другие атаки хакеров. На этот счет американский фонтаст остается спокоен и невозмутим.

«Утечка сценария никак не повлияет на мою работу, так как я пишу книги, а не сериалы. Не понимаю паники по поводу утечек. Целых пять сезонов читателям были известны все развития сюжета», – отметил Мартин.

По его словам, вопрос большого искусства заключается не только в поворотах сюжета, но и в исполнении.

Фото: kppiter / instagram.com

«Большая сила искусства – в том, что ты можешь пересматривать и перечитывать. В романе "Война и мир" не важно, что читатель знает, чем закончится война с Наполеоном», – заключил Мартин.

Хакеры украли сценарий новой серии «Игры престолов» 31 июля. Тогда киберпреступники также забрали несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104». На телеканале подтвердили, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено — не уточнили.

«Читателю должно быть страшно»

Фантаст рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе.

«Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка», — рассказал Мартин журналистам.

Фото: РИА Новости

Один из главных персонажей «Песни льда и пламени» Эддард Старк был убит в конце первого романа цикла.

Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. «Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении», — пояснил писатель.

По мотивом всемирной истории

Мартин рассказал, что видение сцены из первой главы цикла пришло ему в 1991 году, когда он работал над другой книгой. «Я увидел, как герой обезглавливает человека, а также щенков лютоволка в снегу. Это видение показалось мне настолько живым, что я должен был бросить свою работу и воплотить его. Но думаю, что семена были посеяны задолго до этого, источником вдохновения стала Война Алой и Белой розы в Англии. А вот откуда взялись лютоволки на снегу — я и сам не знаю», — отметил писатель.

По словам Мартина, он не просто переносит исторические события в романы, меняя имена, а смешивает много разных концепций и сюжетов, добавляя элемент фэнтези. К примеру, племена дотракийцев содержат в себе признаки различных кочевников — монголов, гуннов, скифов, а также американских индейцев.

Фото: izdatelstvoast / instagram.com , Игорь Русак

При этом писатель признался, что пока ни разу не вдохновлялся историей России.

«Я читал много книг по истории Европы, знаю про Войну роз, про Столетнюю войну, Крестовые походы. Но, к сожалению, я читаю только по-английски. И мне пока не попадались хорошие книги о средневековой истории России, чтобы я мог что-то оттуда „своровать“. Если я найду такие издания, то ознакомлюсь с ними», — добавил Мартин.

«Не хочу говорить о политике России»

На пресс-конференции произошла небольшая заминка – переводчик Николай Кудрявцев не стал переводить вопросы о президенте РФ Владимире Путине.

Первый вопрос заключался в том, к какому клану «Игры престолов» принадлежал бы российский президент. «На этот вопрос у нас нет ответа», – ответил за Мартина переводчик. Позже он вопрос, касающейся президента Трампа и Северной Кореи.

Позже сам писатель объяснил почему не хочет говорить о российской политике. «Я комментирую американскую политику, но не имею достаточно опыта, чтобы комментировать российскую. Вы должны заботиться об этом сами», - заявил он, уточнив, что всего второй день в России.

Пока писатель посетил только Выборгский замок в Ленобласти.

Фото: izdatelstvoast / instagram.com

«Я, естественно, хочу посетить Зимний дворец, так как знаю о его роли в истории России. Я видел на улицах Петербурга красивые здания и очень хотел бы просто прогуляться по городу. Но правда в том, что я не могу нигде ходить, так как слишком узнаваем. Не знаю, как это происходит, это удивительно для писателя. Куда бы я ни пришел, люди знают, кто я. Они хорошие и милые, но их слишком много, особенно в различных туристических местах. Поэтому получается так, что я бесконечно делаю селфи, раздаю автографы и жму руки, что является ужасным опытом для различных музеев, в которых это происходит», — заключил Мартин.

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Ее посмотрело рекордное число телезрителей.