Очередь из фанатов «Игры престолов» растянулась по Невскому (ФОТО)

За несколько часов до начала автограф-сессии американского писателя-фантаста Джорджа Мартина, которая состоится в 16:00 в «Буквоеде» на Невском проспекте, поклонники его творчества встали в длинную очередь.

Она растянулась до Садовой улицы. Фанаты «Игры престолов» и случайные прохожие делятся фотографиями в социальных сетях.

Многие поклонники писателя пришли получить автограф в нарядах героев сериала.

Американский фантаст Джордж Мартин, чей цикл романов «Песнь льда и пламени» стал основой для сериала «Игра престолов», впервые приехал в Россию, чтобы принять участие в Петербургской фантастической ассамблее. Накануне, 16 августа, он дал большую пресс-конференцию, на которой объяснил почему не хочет говорить о политике Росси и постоянно убивает главных героев своих книг.

Фото: mary_von_sher, badhazar, fibikot, puhovik_vengera, liudmilabogdanova0706, anastasiiakryga, souverene /izdatelstvoast instagram.com