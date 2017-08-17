Веру Глаголеву похоронят 19 августа

Прощание с актрисой и режиссером Верой Глаголевой пройдет в субботу, 19 августа, в Доме кино в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Церемония прощания начнется в 11:00. О месте похорон актрисы пока не сообщается.

Читайте также:

Вера Глаголева: какой мы ее запомним

Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. Причина смерти – онкологическое заболевание.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким актрисы, назвав ее «Мастером, бесконечно преданным высокому искусству».

Глаголева снялась почти в 50 фильмах. Самые известные из них - «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется»