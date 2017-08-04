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Газон на "Зенит-арене" вновь поменяют

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© Фото: Михаил Киреев / РИА "Новости"

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По словам президента "Зенита", это произойдет уже осенью.

Газон на "Зенит-арене" вновь поменяют. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента "Зенита" Сергея Фурсенко.

По его словам, это произойдет уже осенью. Газон должны заменить перед товарищескими играми сборной России, которые пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Последний раз газон на новом стадионе меняли в мае перед Кубком конфедераций. При этом в конце июня после матча КК на "Зенит-арене" нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду все равно назвал поле "сложным".

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин спустя почти месяц ответил, что не согласен с Роналду, а стадион был достойного качества.

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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