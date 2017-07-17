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Глава оргкомитета "Россия-2018" ответил Роналду на критику газона "Зенит-арены"

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© Фото: Instagram / @nikishov_oleg

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При подготовке к ЧМ-2018 на состоянии полей будет сделан отдельный акцент.

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин спустя почти месяц ответил нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду на критику газона "Зенит-арены". Об этом он сказал в интервью газете "Известия".

Роналду в конце июня после матча Кубка конфедераций на "Зенит-арене" назвал поле "сложным". "При всем уважении к Роналду, я не могу согласиться с ним по этому вопросу", - заявил Сорокин.

"Газон был вполне достойного качества. Плюс надо учитывать, что его недавно уложили, что он перетерпел не только игры, но и церемонию открытия, когда в один момент на поле находится до тысячи человек. При этом нельзя сказать, что он пришел в негодность", также добавил Сорокин.

По его словам, при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году на состоянии полей будет сделан отдельный акцент. "Мы обсуждали этот вопрос на координационном совете во главе с Виталием Мутко. Причем речь шла не только о 12 стадионах, но и о тренировочных базах и предматчевых тренировочных площадках", - отметил глава оргкомитета предстоящего турнира.

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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