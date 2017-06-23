Метро Петербурга продлит работу в ночь с 24 на 25 июня из-за Кубка конфедераций. Станции закроются для входа пассажиров в 01:30. Об этом сообщили в петербургской подземке.

Изменения касаются всех станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Кроме того, вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23:00, а ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет. Проход на станции будет как по проездным билетам, так и по и жетонам.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет еще два матча: 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.