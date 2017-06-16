Сергей Лазарев выступит на открытии Кубка конфедераций

На открытии Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу, DJ Smash и другие артисты. Открытие чемпионата ФИФА пройдет на "Зенит-арене" 17 июня. Об этом рассказал Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018".

"В церемонии открытия чемпионата примут участие 2000 артистов. Она начнется за два часа до открытия первого матча. Там будут ярко и красочно показаны все города Кубка конфедераций, будут Алсу, Лазарев, DJ Smash, приходите", - заявил сегодня на пресс-конференции Сорокин.

По его словам, оргкомитет подошел к этому турниру в полном готовности. "С точки зрения инфраструктуры, Кубок конфедераций – это четыре стадиона, 12 предматчевых площадок, шесть аэропортов, семь вокзалов, 20 гостиниц, 262 бесплатных поезда. Эта программа уже действует. Это тысячи туристов, которые без виз могут посетить нашу страну, шесть тыс. волонтеров и десятки тыс. людей, которые были вовлечены в подготовку. Будем рады принять всех болельщиков и гостей турнира в России", - добавил Алексей Сорокин.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, в свою очередь, отчиталась, что на данный момент продано около 60% билетов на матчи Кубка конфедераций, это 480 тыс. билетов. Она считает, что на всех играх будут аншлаги. На матч-открытие "Россия - Новая Зеландия" продано 44 тыс. билетов, еще около семи тыс. билетов остается в продаже. При этом на игру "Россия - Португалия" уже несколько недель назад все билеты были проданы.

Что касается самой "Зенит-арены", то о ее полной готовности рассказал заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. "Я хочу поблагодарить правительство города и лично Игоря Албина, который отвечал за стадион. Проделана колоссальная работа, стадион наконец завершен! Сейчас идет совместная эксплуатация с "Зенитом", и сегодня он сдан ФИФА. Он полностью готов", - заявил Мутко.

Он также отметил, что после Кубка конфедераций стадион полностью перейдет в управление "Зенита". При этом участь выкатного поля до сих пор не решена. "По выкатному полю мы еще примем решение. Я хотел бы, чтобы все системы работали так, как это было запланировано. Если поле планируется выкатывать, то оно должно выкатываться. Здесь оно либо должно выкатываться, либо раз в три-четыре месяца нужно будет менять газон. Решение мы найдем сразу после Кубка конфедераций», - резюмировал Мутко.

Одновременно с этим корреспондент "Санкт-Петербург.ру" передает, что работы на новом стадион и вокруг него до сих пор продолжаются: покраска, сварка и многое другое, а внутри "Зенит-арены" сейчас идет отделка помещений, таким образом, слова Мутко расходятся с реальностью.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.