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Суд отпустил петербургского саентолога под домашний арест

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© Фото: saentologiia-star.ru

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ФСБ отказали в заключении Констанции Есаулковой под стражу.

Невский районный суд Петербурга отпустил петербургского саентолога, юриста церкви, Констанцию Есаулкову под домашний арест. ФСБ отказали в заключении ее под стражу. Об этом сообщили в горсуде.

Днем ранее, 8 июня, были арестованы трое основателей саентологической церкви Петербурга Анастасия Терентьева, Иван Мацицкий и Галина Шуринова, а также бухгалтер церкви Сахиб Алиева.

Есаулковой разрешили остаться дома, так как ее адвокат предоставила документы, согласно которым ее подзащитная имеет жилплощадь для нахождения под домашним арестом, и пользователи этой площади не возражают против соседства.

Все пять саентологов проходят по уголовному делу по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества".

По версии следствия, экстремистская составляющая в деятельности сайентологов - это унижение достоинства людей, которые выходили из организации. Этих людей члены общины определили, как "лица, доставляющие неприятности". Одна из мер давления на таких людей - издание этических приказов внутри организации.

Кроме того, по информации следствия, с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года организация получила 276,3 млн рублей за продажу своих книг без соответствующей документации, которая разрешала бы им право на предпринимательство. Обыски у петербургских саентологов прошли 6 июня.

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.

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