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ФСБ вновь пришли с обысками в саентологическую церковь Петербурга

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© Фото: Андрей Стенин/ РИА "Новости"

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Обыски ведутся в рамках уголовного дела по нескольким статьям.

Сотрудники петербургского управления Федеральной службы безопасности вновь пришли с обысками в саентологическую церковь Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Обыски ведутся на седьмом этаже дома номер три по улице Бабушкина в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества".

Аналогичные обыски по этому адресу шли ровно год назад, 21 июня 2016-го. Тогда ФСБ изъяли у петербургских саентологов 60 тыс. долларов и полмиллиона рублей. Также в рамках этого же уголовного дела были вывезены личные дела адептов, были задержаны десять саентологов.

Всего в июне прошлого года сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были проверены четырнадцать офисов Петербурга, Москвы и Ленобласти, связанных с деятельностью саентологов. В Москве оперативники нашли 16 млн рублей наличными и пистолет "ТТ".

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.

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