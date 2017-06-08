Суд арестовал основателей саентологической церкви Петербурга

Невский районный суд Петербурга арестовал основателей саентологической церкви Петербурга Ивана Мацицкого и Галину Шуринову до 5 августа 2017 года. Об этом сообщили в горсуде.

Сегодня, 8 июня, также были арестованы до 5 августа руководитель саентологической церкви Петербурга Анастасия Терентьева и бухгалтер церкви Сахиб Алиева.

"Интерфакс" пишет, что Иван Мацицкий является одним из трех учредителей религиозной группы "Саентологическая Церковь Петербурга" и состоит в ней с 1994 года. Наряду с ним основателями организации называют Надежду Щемелеву и Галину Шуринову.

По версии следствия, экстремистская составляющая в деятельности сайентологов - это унижение достоинства людей, которые выходили из организации. Этих людей члены общины определили, как "лица, доставляющие неприятности". Одна из мер давления на таких людей - издание этических приказов внутри организации.

Кроме того, по информации следствия, с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года организация получила 276,3 млн рублей за продажу своих книг без соответствующей документации, которая разрешала бы им право на предпринимательство.

Обыски у петербургских саентологов прошли 6 июня в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества".

Аналогичные обыски прошли ровно год назад, 21 июня 2016-го. Тогда ФСБ изъяли у петербургских саентологов 60 тыс. долларов и полмиллиона рублей. Также в рамках этого же уголовного дела были вывезены личные дела адептов, были задержаны десять саентологов.

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.