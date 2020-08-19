Петербургских саентологов обвиняют в экстремизме

В Невском районном суде начали рассматривать уголовное дело, заведенное в отношении лидеров местной Церкви Саентологии по обвинениям в экстремизме, незаконной предпринимательской деятельности, унижении человеческого достоинства и отмывании преступных доходов.

Пятеро обвиняемых не признают свою вину, утверждая, что подвергаются преследованиям на религиозной почве.

По данным следствия, запрещенная в России «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» в период с 2013 по 2016 год извлекла незаконный доход в размере более 276 миллионов рублей, что подтверждено документальными и вещественными доказательствами. Следствие считает, что подсудимые виновны в создании экстремистской организации и незаконном изъятии денег у населения.