Саентолог в Петербурге получила шесть лет колонии за "продажу" квартир на 133 млн рублей

Саентолог в Петербурге получила шесть лет и шесть месяцев колонии за "продажу" квартир на 133 млн рублей. Екатерину Заборских взяли под стражу 30 октября в зале Октябрьского суда, она признана виновной в мошенничестве.

Женщина несколько лет собирала деньги под предлогом строительства индивидуальных и многоквартирных домов. При этом жилье ее клиенты так и не получили. Суд удовлетворил иски потерпевших на всю сумму.

Одновременно с этим в суд поступило еще одно дело в отношении саентолога, на этот раз о мошенничестве на 33 млн рублей. По версии обвинения, Заборских в качестве предправления потребительских обществ «Олимп» и «Вилла Валлей» и жилищно-строительных кооперативов «Суздальский дворик» и «Троицкая гора» в 2012-2015 годах заключила 29 договоров о предоставлении жилья на Елизаветинской улице Петербурга, Ломоносовском районе Ленобласти, на Мурманском шоссе. У нее не было ни разрешения на строительства, ни права собственности на землю.

Бизнес-деятельность Заборских напрямую не связана с ее участием в жизни «Сайентологической церкви Петербурга», пишет «Фонтанка.ру», однако, по версии следствия, взятые у потенциальных покупателей жилья миллионы расходовались в том числе на нужды сайентологов.

Уголовное преследование Екатерины Заборских началось с обыска саентологической церкви в сентябре 2014 года. Обыски и арест петербургских саентологов продолжались вплоть до лета 2017 года.