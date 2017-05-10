Петроградский районный суд оштрафовал организатора акции «Надоел» в Петербурге, координатора движения «Открытая Россия» в Северной столице Андрея Пивоварова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Оппозиционер оштрафован на 18 тыс. рублей за нарушение правил проведения митинга. «Протоколы составлялись под копирку. Мы обжалуем это решение», - заявил Пивоваров.

Ранее его уже оштрафовали на тысячу рублей по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Это решение Пивоваров уже обжаловал.

Акция «Открытой России» «Надоел» прошла 29 апреля во многих российских городах. Организатором мероприятия выступило движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Участники акции должны были подать в приемные президента РФ письма Владимиру Путину с просьбой не участвовать в выборах 2018 года.

В Петербурге, как и в ряде других городов, акция не была согласована местными властями. Были задержаны более 70 человек - в автозак в том числе попал корреспондент «Санкт-Петербург.ру» и Андрей Пивоваров. Сегодня, 10 мая, суд также оштрафовал на 12 тыс. рублей шедшего на практику студента Ивана Кравчука.