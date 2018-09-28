Дождь: Погибший в ЦАР Джемаль расследовал возможную передачу оружия наемникам от Минобороны РФ

Журналист Орхан Джемаль, который погиб в Центральноафриканской республике в июле 2018 года, расследовал возможные поставки оружия из России частным военным компаниям, работающим в стране. Об этом сообщил телеканал «Дождь».

Источник, близкий к ФСБ, заявил, что консультировал журналиста по оружейным поставкам. Согласно неподтвержденной информации, журналист поехал в ЦАР, чтобы снять передачу оружия Министерством обороны РФ местным наемникам.

Журналистка Надежда Кеворкова рассказала, что Джемаль опасался возможного ареста в ближайшее время. Его другой знакомый отметил, что он отказался от использования телефона из-за возможной прослушки.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля, когда собирались снимать документальный фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер».

В сентябре Михаил Ходорковский заявил, что людям, расследующим убийство журналистов, грозит опасность. В частности, он связал с этим отравление члена Pussy Riot Петра Верзилова.