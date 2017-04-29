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На акции «Надоел» задержали корреспондента «Санкт-Петербург.ру»

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© Фото: Twitter / @khodorkovsky
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    Вместе с ним в автозак посадили координатора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

    На акции «Надоел» задержали корреспондента «Санкт-Петербург.ру» Виталия Беспалова. Об этом он сообщил из отделения полиции на Сенной площади.

    Вместе с ним в автозак посадили еще около 15 человек, в том числе координатора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

    Всех задержанных довезли до отделения МВД, однако позже представителей СМИ отпустили после предъявления журналистского удостоверения.

    Перед началом несогласованной акции около станции метро «Горьковская» правоохранители предупредили организаторов о возможных задержаниях.

    Акции «Надоел» проходят во многих городах России, участники протеста подписывают письма к президенту РФ Владимиру Путину с требованием того, чтобы он не участвовал в предстоящих выборах в 2018 году.

    Смольный запретил проводить акцию протеста в связи с проведением общегородского субботника, который перенесли с 22 на 29 апреля из-за погодных условий. 

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