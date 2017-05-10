Шедшего на практику студента оштрафовали за «участие» в акции «Надоел»

В среду, 10 мая, Петроградский районный суд оштрафовал петербургского студента Ивана Кравчука на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщает на своей странице в Facebook депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

«Я присутствовал на суде и все видел своими глазами. Иван не участвовал ни в какой акции, он просто вышел из метро и шел по делам своей практики на встречу в фонд Сокурова, расположенный на «Ленфильме». Не смог перейти сразу на Каменноостровский проспект, потому что полиция уже все перегородила. Попытался обойти толпу и полицию – и был задержан, а потом обвинен в участии в «несогласованном шествии», - рассказал Вишневский.

По словам депутата, студент даже не подозревал, что в это время проходит «несогласованное шествие» и он участвует в каком-то митинге.

Акция прошла 29 апреля около станции метро «Горьковская». Перед ее началом полиция предупредила собравшихся, что Смольный не согласовал протест, поэтому участников будут задерживать.

После этого ОМОН взял людей в кольцо и начал массовые задержания - в автозак в том числе попал корреспондент «Санкт-Петербург.ру» и координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Ранее Смольный запретил проводить акцию протеста под предлогом проведения общегородского субботника, который перенесли с 22 на 29 апреля из-за погодных условий. Акции «Надоел» одновременно проходили во многих городах России.

Группы «ВКонтакте» движения «Открытая Россия», администраторы которых агитировали принять участие в несанкционированных акциях, были заблокированы на основании требования Генпрокуратуры. Основателем организации является бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.