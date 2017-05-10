  • 10 Май 2017
USD 11.05.2017 58.0824 -0.4558
USD ММВБ 16:17 57.96340  
EUR 11.05.2017 63.2634 -0.9764
EUR ММВБ 16:17 62.9930  
Нефть($) 10.05.2017 49.32 0.24
Нефть(p) 10.05.2017 2864.62 -8.43

Шедшего на практику студента оштрафовали за «участие» в акции «Надоел»

Автор:


© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Темы дня

Молодого человека задержали на выходе из станции метро.

В среду, 10 мая, Петроградский районный суд оштрафовал петербургского студента Ивана Кравчука на 12 тыс. рублей за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщает на своей странице в Facebook депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. 

«Я присутствовал на суде и все видел своими глазами. Иван не участвовал ни в какой акции, он просто вышел из метро и шел по делам своей практики на встречу в фонд Сокурова, расположенный на «Ленфильме». Не смог перейти сразу на Каменноостровский проспект, потому что полиция уже все перегородила. Попытался обойти толпу и полицию – и был задержан, а потом обвинен в участии в «несогласованном шествии», - рассказал Вишневский.

По словам депутата, студент даже не подозревал, что в это время проходит «несогласованное шествие» и он участвует в каком-то митинге.

Акция прошла 29 апреля около станции метро «Горьковская». Перед ее началом полиция предупредила собравшихся, что Смольный не согласовал протест, поэтому участников будут задерживать.

После этого ОМОН взял людей в кольцо и начал массовые задержания - в автозак в том числе попал корреспондент «Санкт-Петербург.ру»  и координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Ранее Смольный запретил проводить акцию протеста под предлогом проведения общегородского субботника, который перенесли с 22 на 29 апреля из-за погодных условий. Акции «Надоел» одновременно проходили во многих городах России.

Группы «ВКонтакте» движения «Открытая Россия», администраторы которых агитировали принять участие в несанкционированных акциях, были заблокированы на основании требования Генпрокуратуры. Основателем организации является бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm