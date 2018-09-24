Адвокат потребовал от СК расследовать отравление Петра Верзилова из Pussy Riot

Адвокат Дмитрий Динзе подал в московское управление Следственного комитета заявление о проверке возможного отравления участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Об этом сообщил портал «Медиазона», который издает Верзилов.



Динзе просит проверить, было ли совершено покушение на убийство. Также он призвал следовадетей изучить действия сотрудников полиции или ФСБ по статье о превышении должностных полномочий в связи с незаконными обысками.



«Можно сделать вывод, что Верзилов П.Ю. мог быть отравлен антихолинергическими препаратами в период с 9 по 12 сентября 2018 года лицами, с которыми у него были конфликтные отношения; лицами, которые опасались расследования убийства журналистов в ЦАР; лицами, которые являлись сотрудниками специальных служб (сотрудники полиции или ФСБ), пресекавшими деятельность Верзилова П.Ю. в рамках его общественной деятельности», – заявил Динзе.



Петра Верзилова госпитализировали вечером 11 сентября. Его девушка заявила, что незадолго до этого у него стали пропадать зрение и речь.



Позднее Михаил Ходорковский заявил, что инцидент с Верзиловым связан с тем, что он накануне получил отчет о расследовании убийства трех российских журналистов в Центральной Африканской Республике. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля, когда собирались снимать документальный фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер».



В середине июля Верзилов вместе с другими участниками Pussy Riot выбежал на поле во время финала Чемпионата мира по футболу. За акцию «Милиционер вступает в игру» было назначено наказание в виде штрафа и административного ареста.