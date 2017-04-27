«Открытую Россию» Ходорковского внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» Михаила Ходорковского в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято 26 апреля на основании решения Генпрокуратуры. В список также включены одноименное общественное сетевое движение, зарегистрированное в Соединенном Королевстве, и «Институт современной России» (США) сына Ходорковского Павла.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также остальные сетевое движение и институт.

Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Ходорковский на своей странице в Twitter заявил, что гордится «попаданием в санкционный лист».

При этом официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной утчонил, что это не отразится на работе общественно-сетевого движения «Открытая Россия» в России. Решения приняты сразу после того, как Ходорковский перестал был председателем «Открытой России», об этом было объявлено 15 апреля.