Признание «нежелательной организацией» касается лишь британской «Открытой России», это не отразится на работе общественно-сетевого движения в России.​ Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

«Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии. Решение - это итог определенной работы, которая была проведена не только органам прокуратуры России, но и рядом наших коллег», - подчеркнул он.

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России зарегистрированную в Великобритании организацию бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Открытая Россия» 26 апреля. Кроме того, нежелательными были признаны еще две иностранные неправительственные организации - Институт современной России (США) сына Михаила Ходорковского Павла и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).

Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Позднее Михаил Ходорковский на своей странице в Twitter заявил, что гордится «попаданием в санкционный лист».

Закон о нежелательных организациях подписал президент Владимир Путин в мае 2015 года. Если НКО продолжит работу после запрета, оно может быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. рублей, а за участие в работе нежелательной организации предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.