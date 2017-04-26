Генпрокуратура признала «Открытую Россию» «нежелательной организацией»

Генпрокуратура России признала нежелательными организациями движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и Институт современной России, который возглавляет его сын Павел.

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

По мнению ведомства, эти две организации также «осуществляют специальные программы и проекты в целях дискредитации проходящих в России выборов» и «признания их итогов нелегитимными».

В сообщении Генпрокуратуры идет речь о двух организациях под названием «Открытая Россия», в том числе и об общественном сетевом движении. Обе организации зарегистрированы в Великобритании. Институт современной России Павла Ходорковского зарегистрирован в США.

Согласно закону, за сотрудничеством с «нежелательными организациями» может следовать уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Прежде в перечне «нежелательных» было семь организаций. Среди них «Открытое общество» и фонд «Содействие» Джорджа Сороса.

«Открытая Россия» — российская общественная организация, учрежденная в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. Является организатором предстоящих протестных акций, которые запланированы в разных городах России на 29 июня.