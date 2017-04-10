Исполнение "закона Яровой" обойдется в 10 трлн рублей

Исполнение "закона Яровой" обойдется всем участникам рынка в 10 трлн рублей. Такие цифры назвал Российский союз промышленников и предпринимателей, пишет "Коммерсантъ". Заключение в Минэкономики.

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи).

В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи - три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации "закона Яровой" в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований - в 5,2 трлн рублей.

По правилам же Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно 1 трлн руб. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн рублей.

Выполнить требования закона операторы смогут лишь при увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1-2 п. п., считают в комиссии РСПП.

При этом, по данным Минкомсвязи, годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 трлн руб. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.