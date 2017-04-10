  • 10 Апрель 2017
USD 11.04.2017 57.3896 +0.4695
USD ММВБ 13:17 57.42000  
EUR 11.04.2017 60.7469 +0.1782
EUR ММВБ 13:17 60.7860  
Нефть($) 10.04.2017 55.31 0.82
Нефть(p) 10.04.2017 3174.22 +72.64

Исполнение "закона Яровой" обойдется в 10 трлн рублей

Автор:


© Фото: Григорий Сысоев / Sputnik

Темы дня

Выполнить требования закона операторы смогут лишь при увеличении цен на услуги связи.

Исполнение "закона Яровой" обойдется всем участникам рынка в 10 трлн рублей. Такие цифры назвал Российский союз промышленников и предпринимателей, пишет "Коммерсантъ". Заключение в Минэкономики.

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи).

В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи - три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации "закона Яровой" в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований - в 5,2 трлн рублей.

По правилам же Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно 1 трлн руб. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн рублей.

Выполнить требования закона операторы смогут лишь при увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1-2 п. п., считают в комиссии РСПП.

При этом, по данным Минкомсвязи, годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 трлн руб. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm