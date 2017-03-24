Картина дня: имя убийцы Вороненкова и нападение на Росгвардию в Чечне

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало имя убийцы бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Деловой Петербург» (10:35), «Фонтанка.ру» (10:45) и «Агентство бизнес новостей» (10:45).

Украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Вороненкова убил украинец Павел Паршов. Официального подтверждения такой информации нет. Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД. Ранее он обвинялся в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов.

Украинец находился в розыске с 2011 года. Согласно данным на сайте МВД Украины, предполагаемый убийца Вороненкова родился в Днепропетровске в 1988 году. В СМИ также появлялась информация, что у убийцы экс-депутата нашли удостоверение участника боевых действий на востоке Украины.

Изначально сообщалось, что он скончался в больнице от огнестрельных ранений со стороны охранника Вороненкова, однако к вечеру 24 марта появились сообщдения, что Паршов жив и пребывает в недоумении. Об этом рассказала в Facebook его адвокат Елена Кречетникова.

«Он позвонил мне вчера и сказал, что его почему-то через «ВКонтакте" атакует штук восемь журналистов. В том числе из России. Что происходит, он не понимает. Пока он ехал, я выяснила в наших СМИ, что он киллер, и что он уже умер. Когда приехал – удивился», - заявила адвокат. Позже адвокат Кречетникова сообщила агентству, что ее подзащитный является лишь однофамильцем Павла Паршова и к убийству бывшего депутата не имеет никакого отношения.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало нападение на подразделение Росгвардии в Чечне, которое произошло сегодня утром, 24 марта. Группа боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне. По предварительным данным, целью смертников были общежития офицеров.

На воинскую часть напала группа из шести человек, после столкновения двух сил все члены банды были нейтрализованы. Активная фаза операции по ликвидации боевиков завершена, ведутся работы по опознанию убитых террористов. В результате нападения погибли шестеро сотрудников Росгвардии. За нападение взяла на себя ответственность террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Невские новости».