В Чечне шестеро сотрудников Росгвардии погибли в результате нападения боевиков

Шестеро сотрудников Росгвардии погибли в результате нападения боевиков на их часть в Чечне. Все нападавшие были убиты, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете России.

Ранее сообщалось о том, что напавших боевиков было восемь, но двоим удалось скрыться. Позже в комитете отметили, что на воинскую часть напала группа из шести человек и «в ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы».

Активная фаза операции по ликвидации боевиков завершена. На место боев прибыли взрывотехники. Ведутся работы по опознанию убитых террористов.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», группа боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне. По предварительным данным, смертники хотели пробраться к общежитиям офицеров.