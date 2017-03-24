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Украинское СМИ назвало имя убийцы экс-депутата Вороненкова

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© Фото: Minval.az

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Он был гражданином Украины, который находился в розыске.

Бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова убил украинец Павел Паршов, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Официального подтверждения такой информации нет.

Имя Паршова есть в базе разыскиваемых преступников украинского МВД. Ранее он обвинялся в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. Украинец находился в розыске с 2011 года.

Согласно данным на сайте МВД Украины, предполагаемый убийца Вороненкова родился в Днепропетровске в 1988 году.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у убийцы экс-депутата нашли удостоверение участника боевых действий на востоке Украины. Известно, что он скончался в больнице вечером 23 марта от огнестрельных ранений со стороны охранника Вороненкова.

Как ранее сообщал «Санкт-петербург.ру», убийство Дениса Вороненкова произошло днем 23 марта в центре Киева. Нападавший несколько раз выстрелил в бывшего депутата Госдумы и его телохранителя. Охранник ответным огнем нанес смертельные ранения убийце.

Сразу после первых новостей о случившемся Россия и Украина обменялись обвинениями. Правоохранительные органы Украины рассматривают версию о причастности России к убийству Вороненкова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.

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