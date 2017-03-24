В Чечне боевики напали на часть Росгвардии - введен план «Перехват»

На территории Наурского района Чечни после нападения восьми боевиков на войсковую часть Росгвардии введен план «Перехват». Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо- Кавказского федерального округа.

На территории части работает группа экспертов-криминалистов. В данный момент устанавливаются все обстоятельства нападения.

Ранее стало известно, что группа из восьми боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне. По предварительным данным, группа смертников хотела пробраться к общежитиям офицеров.

Данных о пострадавших со стороны солдат Росгвардии нет.