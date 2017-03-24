Названный СМИ погибший убийца Вороненкова оказался жив

Павел Паршов, которого украинские СМИ назвали предполагаемым убийцей депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, жив и пребывает в недоумении, сообщила в Facebook его адвокат Елена Кречетникова.

"Он позвонил мне вчера и сказал, что его почему-то через "ВКонтакте" атакует штук 8 журналистов. В том числе из России. Что происходит, он не понимает. Пока он ехал, я выяснила в наших СМИ, что он киллер, и что он уже умер. Когда приехал — удивился", - заявила адвокат.

Одновременно с этим член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию журналистов о том, что убийцей Вороненкова является именно Павел Паршов.

По словам Геращенко, Паршов якобы прошел "курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД".

"Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат", - написал Геращенко в Facebook.

Позже адвокат Кречетникова сообщила агентству, что ее подзащитный является лишь однофамильцем Павла Паршова и к убийству бывшего депутата не имеет никакого отношения

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в СМИ появлялась информация, что у убийцы экс-депутата нашли удостоверение участника боевых действий на востоке Украины. Известно, что он скончался в больнице вечером 23 марта от огнестрельных ранений со стороны охранника Вороненкова.

Накануне, 23 марта, в центре Киева произошло убийство Дениса Вороненкова. Нападавший несколько раз выстрелил в бывшего депутата Госдумы и его телохранителя. Охранник ответным огнем нанес смертельные ранения убийце.

Сразу после первых новостей о случившемся Россия и Украина обменялись обвинениями. Правоохранительные органы Украины рассматривают версию о причастности России к убийству Вороненкова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.