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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне

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© Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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В результате столкновения двух сил погибли шестеро сотрудников Росгвардии.

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на подразделение Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.

Нападение произошло сегодня утром, 24 марта, группа боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне. По предварительным данным, целью смертников были общежития офицеров.

На воинскую часть напала группа из шести человек, после столкновения двух сил все члены банды были нейтрализованы. Активная фаза операции по ликвидации боевиков завершена, ведутся работы по опознанию убитых террористов. В результате нападения погибли шестеро сотрудников Росгвардии.

Днем ранее, 23 марта, ИГ также взяло на себя ответственность за теракт в центре Лондона. В результате погибли четыре человека, в том числе полицейский. Также в нападении пострадали 12 британцев, трое французских школьников, двое румын, четыре гражданина Южной Кореи, двое греков, а также по одному гражданину Германии, Польши, Индии, Китая, Италии и США.

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