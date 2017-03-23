ИГ взяло на себя ответственность за теракт в центре Лондона

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, информацию об этом распространило близкое к террористам информагентство Amaq. В сообщении нападавший, имя которого пока не сообщалось, назван «солдатом ИГ».

Вечером 22 марта неизвестный мужчина на машине сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне и возле здания парламента, после чего напал с ножом на полицейского.

В результате погибли три человека, в том числе полицейский. Также в нападении пострадали 12 британцев, трое французских школьников, двое румын, четыре гражданина Южной Кореи, двое греков, а также по одному гражданину Германии, Польши, Индии, Китая, Италии и США.

Террорист был застрелен полицией. По словам премьер-министра Терезы Мэй, он родился в Великобритании, в отношении него проводили расследование о причастности к экстремистской деятельности.

Она не назвала имени нападавшего, но заметила, что несколько лет назад им интересовалась служба национальной безопасности MI5. Он попал в поле зрения спецслужб из-за подозрений в опасном экстремизме. После теракта были задержаны семь человек.