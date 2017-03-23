Теракт в центре Лондона: четверо погибших, 40 пострадавших

В результате теракта около здания парламента Великобритании в центре Лондона погибли четыре человека, пострадали не менее 40 человек - среди них есть иностранцы и дети.

Лондонская полиция полагает, что исполнитель теракта действовал под влиянием международного терроризма. Об этом заявил помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он заявил, что речь идет о «связанном с исламизмом» терроризме. Роули подтвердил, что полиция установила личность нападавшего, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Вечером 22 марта неизвестный мужчина на машине сбил нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне и возле здания парламента, после чего напал с ножом на полицейского. Четыре человека, в том числе полицейский, погибли.

Нападавший был застрелен. В британских СМИ появилась информация, что теракт совершил осужденный за оправдание терроризма Абу Иззадин, однако позже выяснилось, что он находится в заключении.

«Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас», - выступила с обращением премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она подчеркнула, что после теракта «парламент соберется, как обычно», и все жители и посетители Лондона будут заниматься своими делами, «как обычно».

Мэй также заявила, что место для теракта было выбрано не случайно, поскольку парламент символизирует ценности свободных людей - такие как «демократия, свобода, права человека, верховенство закона». «Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал», - резюмировала она.