Возле парламента Великобритании началась стрельба — есть погибшие (ФОТО)

Заседание парламента Великобритании было прервано из-за стрельбы возле него. СМИ сообщают от убитых.

Как сообщает Reuters со ссылкой на своего корреспондента с места событий, в результате стрельбы два человека погибло. Очевидцы сообщают, что ранения получили минимум 12 человек.

Фото: Luke Steele‏ via Twitter

Из-за выстрелов парламент был вынужден прервать заседание.

Издание The Independent сообщает, что среди двух погибших есть полицейский.