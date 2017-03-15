  • 15 Март 2017
USD 15.03.2017 58.9540 -0.1787
USD ММВБ 11:17 59.12000  
EUR 15.03.2017 62.7447 -0.5214
EUR ММВБ 11:17 62.8850  
Нефть($) 15.03.2017 51.64 +0.10
Нефть(p) 15.03.2017 3044.38 -3.32

Назван возможный кандидат на пост постпреда при ООН

Автор:


© Фото: Lucas Jackson / Reuters

Темы дня

Кремль заявил, что пока не определился с кандидатурой на должность постпреда.

Постпред России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников в Госдуме.

Читайте также:

В Москве прощаются с дипломатом Виталием Чуркиным

"Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", - сказал собеседник агентства. Второй источник в парламенте также подтвердил эту информацию.

Кроме того, два других источника также утвердительно ответили на вопрос, является ли Грушко основным кандидатом на должность постпреда России при ООН.

В Совете Федерации отметили, что считают кандидатуру Грушко "очень достойной". "Заседание комитета по международным делам будет в понедельник, посмотрим, пока такой информации нет", - сказал первый зампред комитета Владимир Джабаров.

"Он опытнейший дипломат, был замминистра иностранных дел", - напомнил Джабаров, добавив, что в последнее время отношения России с НАТО были заморожены практически полностью, и поэтому потенциал Грушко не был полностью востребован.

"Слухи" также прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он заявил, что в Кремле пока не определились с кандидатурой на должность постпреда. Сам Александр Грушко также назвал информацию о его новом назначении "слухами" и попросил им не верить, пишет "Коммерсантъ".

Должность постоянного представителя России при ООН оказалось вакантной в связи с кончиной 20 февраля Виталия Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006 года. Александр Грушко работает постпредом России при НАТО с октября 2012 года, ранее он занимал должность замглавы МИД РФ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm