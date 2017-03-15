Назван возможный кандидат на пост постпреда при ООН

Постпред России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на несколько источников в Госдуме.

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"Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", - сказал собеседник агентства. Второй источник в парламенте также подтвердил эту информацию.

Кроме того, два других источника также утвердительно ответили на вопрос, является ли Грушко основным кандидатом на должность постпреда России при ООН.

В Совете Федерации отметили, что считают кандидатуру Грушко "очень достойной". "Заседание комитета по международным делам будет в понедельник, посмотрим, пока такой информации нет", - сказал первый зампред комитета Владимир Джабаров.

"Он опытнейший дипломат, был замминистра иностранных дел", - напомнил Джабаров, добавив, что в последнее время отношения России с НАТО были заморожены практически полностью, и поэтому потенциал Грушко не был полностью востребован.

"Слухи" также прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он заявил, что в Кремле пока не определились с кандидатурой на должность постпреда. Сам Александр Грушко также назвал информацию о его новом назначении "слухами" и попросил им не верить, пишет "Коммерсантъ".

Должность постоянного представителя России при ООН оказалось вакантной в связи с кончиной 20 февраля Виталия Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006 года. Александр Грушко работает постпредом России при НАТО с октября 2012 года, ранее он занимал должность замглавы МИД РФ.